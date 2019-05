În vizită la Școala Gimnazială Uriu - locul unde schimbarea a fost primită cu brațele deschise

Prin dorința și voința profesorilor, de la începutul anului școlar s-a produs o schimbare.

Asta au simțit și asta spun elevii de la Școala Gimnazială din comuna Uriu, județul Bistrița-Năsăud. Digitaliada înseamnă "mai bine" la învățătură pentru elevi și mai bine la ore pentru profesorii de matematică și TIC, cei care lucrează zilnic în laboratorul unde se află tabletele.

Toți profesorii își amintesc de faptul că au fost emoționați atunci când au intrat în competiția Digitaliada, "efectiv am strâns din pumni atunci când am trimis aplicația", a povestit directorul școlii, Ioan Andráș. "Școala noastră, la fel ca toate celelalte școli din zonă, nu era foarte dotată cu materiale digitale, aveam calculatoare vechi. Deși profesorii le foloseau și așa, Digitaliada a oferit ceva în plus: le-a oferit elevilor tabletele și sentimentul că sunt ale lor, astfel că se bucură și lucrează cu plăcere", mai spune Ioan Andráș.

Cel mai bine simt impactul proiectului profesorii care predau în laboratorul digital zi de zi. Cadru didactic cu experiență, profesorul de TIC, Hunor Balazs-Gal, spune că "informatica fără tehnologie digitală nu se poate preda. Și din cauza asta, dacă nu avem la îndemână niște echipamente digitale cu care copiii sunt deja familiarizați, noi nu putem să ținem ritmul cu ei și nu putem să predăm cu eficiență". Relația elevilor cu disciplina pe care o predă s-a schimbat radical. "Dându-le teme digitale, le dau codul, ei parcurg acasă testul și ce se întâmplă: observ că repetă testele și de trei ori până ajung la 100%", mai spune profesorul de TIC.

Colegul său, Sorin Budișan, profesor de matematică, vorbește despre un lucru inedit: observă că există un interes mai mare pentru matematică din partea elevilor. "S-au arătat mult mai interesați în rezolvarea sau în discutarea unor probleme de matematică. Li s-a părut mai atractiv să facă anumite desene pe tablete, mai ales în Geogebra", mai spune cadrul didactic.

După inițierea acestui proiect, au avut loc multe, dar multe schimbări", spune cu o sinceritate dezarmantă Adriana Berițan, elevă la Școala Gimnazială Uriu. "În primul rând, este atractivitatea pe care o au elevii față de acest proiect, față de ore, este totul schimbat. Înainte, unii dintre elevi considerau orele ca fiind ba plictisitoare, ba prea teoretice. Dar acum este totul mult mai distractiv, putem să învățăm și prin jocuri și este mult mai atractiv pentru noi", ne-a spus Adriana.



Digitaliada@Uriu, Bistrița-Năsăud

"proiectul aduce o valoare majoră în acumularea de cunoștințe. Sunt copii care nu văzuseră tablete în viața lor, astfel că sunt foarte curioși și încântați de aceste tablete și de exercițiile pe care le fac pe ele"

Părinții sunt, la rândul lor, foarte apropiați de școală și entuziasmați de felul în care tehnologia aplicată la clasă i-a captivat pe copiii lor. Senia Paraschiva Nistor, mama unei eleve de clasa a VII-a, susține că, a explicat părintele.

Programul Digitaliada și, mai ales, prezența lui în școala din comuna Uriu sunt motive de mândrie pentru primarul localității: "În zona noastră, în comunele învecinate, în anumite asociații de dezvoltare din care facem parte - toată lumea cunoaște acest proiect. Discutăm despre Digitaliada, dar ceilalți mai cu invidie. Eu, un pic mai cu mândrie, că la noi este și la dânșii încă nu", spune Petru Șerban, primar la Uriu de 15 ani.

De la nivelul județului, implementarea proiectului Digitaliada se vede cu ochi buni, spune inspectorul școlar pentru discipline informatice, Vasile Șteopoaie, cel care ne-a precizat că "impactul proiectului este unul pozitiv și la școala Salva, și la școala Petriș", școli care au intrat în anii trecuți în familia Digitaliada. "Copiii sunt foarte încântați și la fel și profesorii", spune inspectorul Vasile Șteopoaie.